Speciale elezioni a Ravenna | tutte le istruzioni per votare alle amministrative

Ravenna si prepara per le elezioni amministrative del 25-26 maggio, un'importante occasione per scegliere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale. Tutti i cittadini italiani residenti nel comune sono invitati a esercitare il loro diritto di voto. Scopri qui tutte le istruzioni per partecipare attivamente a questo fondamentale momento democratico.

Ravenna è pronta per le elezioni amministrative del 25-26 maggio: una chiamata alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale che guideranno la città per i prossimi cinque anni. Domenica e lunedì sono chiamati al voto tutti i cittadini italiani residenti nel comune di Ravenna. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Speciale elezioni a Ravenna: tutte le istruzioni per votare alle amministrative

Se ne parla anche su altri siti

Elezioni amministrative Ravenna 2025: data, candidati, liste e sondaggi

Si legge su money.it: La guida alle elezioni amministrative Ravenna 2025: la data ufficiale, la legge elettorale, chi sono i candidati in corsa, quali liste si sono presentate e cosa dicono i sondaggi in merito a questo vo ...

Elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Ravenna del 25 e 26 maggio: informazioni utili sul voto per 127mila ravennati

Lo riporta ravennanotizie.it: Qualora, prima delle elezioni, l’elettore riceva un tagliando ... (purché iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ravenna) la legge prevede modalità di voto con procedura speciale: i militari ...

Elezioni. Le proposte di Confcommercio Ravenna per la prossima amministrazione

Si legge su ravenna24ore.it: Accorpare in un unico assessorato il settore del turismo e della cultura anche per non disperdere le opportunità ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Donald Trump insiste: Ci vogliono rubare le elezioni!

Un giudice della Georgia ha respinto la causa intentata dal Partito Repubblicano di Stato e dalla campagna del presidente Donald Trump per elaborare le schede elettorali per corrispondenza.