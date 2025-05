Spari alle gomme per fermare la fuga | Finanza arresta spacciatore sull' Alto Lago

La Guardia di Finanza ha arrestato un presunto spacciatore dopo un'azione rocambolesca sull'Alto Lago. L'intervento, avvenuto nel tardo pomeriggio lungo il fiume Mera, ha visto la necessità di sparare alle gomme del veicolo per fermare la fuga dell'uomo, che cercava di sottrarsi a un controllo. L'operazione si è conclusa con successo tra i canneti.

È finita con un arresto tra i canneti lungo il Mera, alle porte della Valchiavenna e della provincia di Sondrio, la rocambolesca fuga di un uomo che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha tentato di sottrarsi a un controllo della guardia di finanza in Alto Lago. L'episodio è iniziato attorno alle 18

