Spareggio Scudetto annuncio dalla Lega Serie A | Napoli e Inter avvisate

La Lega Serie A ha annunciato l'ipotesi di uno spareggio per decidere il campione di questa stagione tra Napoli e Inter. Le due squadre sono state avvisate, mentre la lotta per lo Scudetto si fa sempre più serrata. Gli azzurri di Antonio Conte al momento sono in testa alla classifica, ma il margine è estremamente sottile.

A parlare delle varie ipotesi su data, luogo e problematiche, è stato Luigi De Siervo. De Siervo chiaro sullo spareggio: "Non lo escludiamo, ma ci sono problemi". Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, è intervenuto nel corso di una conferenza stampa di presentazione del Festival del massimo campionato italiano, parlando in merito del possibile spareggio.

