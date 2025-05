«Spareggio? Ipotesi remota, ma da programmare»: De Siervo fa il punto sulla volata finale di Serie A"> Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della volata finale del campionato, tracciando un quadro della situazione in vista degli ultimi due turni. «Siamo a 180 minuti dalla fine della stagione, in cui tutto è ancora in bilico. Spareggio? Una possibilitĂ remota, verrĂ programmata poi. Viviamoci quest’ultimo periodo, faccio l’in bocca al lupo», ha dichiarato De Siervo. Interpellato sull’ipotesi che un eventuale spareggio si possa disputare a Milano, il dirigente ha risposto con cautela: «Non possiamo escludere nulla, ci sono delle regole scritte e cercheremo di rispettarle. Sono in atto delle considerazioni anche per quanto riguarda l’ordine pubblico. 🔗Leggi su Napolipiu.com

