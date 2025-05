Spara alla moglie mentre è a letto e si toglie la vita

...ogni giorno. Ma quel mattino, nella tranquilla stanza da letto, il dramma si compie in un attimo, infrangendo la routine. Un colpo echeggia, segnando la fine di due vite e il mistero di una tragica decisione. In un angolo dimenticato, l'amore si trasforma in angoscia, lasciando solo il vuoto di una scelta irreversibile.

La luce del mattino filtra timida attraverso le persiane socchiuse nella cittadina italiana. Un silenzio ancora sospeso, interrotto solo dai suoni consueti: il rumore lieve delle stoviglie, il crepitio del caffè sulla moka, qualche parola scambiata in tono basso tra chi condivide la quotidianità da una vita. Sembrava un giorno come tanti, uno di quelli segnati dalla lentezza e dai piccoli rituali, specialmente per chi porta sulle spalle il peso degli anni. Leggi anche: Finge femminicidio per tendere una trappola ai carabinieri e fare una strage: arrestato Ma a volte, proprio nel cuore di una normalità che sembra incrollabile, si insinua una frattura. Qualcosa di impercettibile che scivola sotto la superficie, invisibile agli occhi di chi guarda da fuori. Bastano pochi istanti, un gesto, uno scarto nella mente, e tutto si trasforma: la casa diventa teatro di un dramma, e quella che era una relazione costruita in decenni si tramuta, all'improvviso, in una scena di sangue e dolore.

Spara alla moglie e poi si uccide, lei è gravissima

Spara alla moglie e si toglie la vita a Otranto, la donna soccorsa e ricoverata in gravissime condizioni

