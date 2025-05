Spal-Milan Futuro Antenucci | Gara dell' anno? No della vita Voglio chiudere con un sorriso

La vigilia della grande sfida contro il Milan Futuro è un momento di attesa e speranza per la Spal. Con un pizzico di ironia, Antenucci invita a considerare questa gara come quella della vita. Mentre le carte si rimescolano, l'atmosfera si carica di adrenalina, pronta a chiudere con un sorriso. Sabato, tutti sintonizzati su FerraraToday!

La vigilia, in casa Spal, si cambiano le carte in tavola. Forse per cambiare le sorti della partita dell’anno. O della vita, per dirla alla Antenucci. A poco più di 24 ore dal match contro il Milan Futuro (diretta sabato, dalle 20, su FerraraToday), a parlare non è mister Baldini. Davanti ai. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Spal-Milan Futuro, Antenucci: "Gara dell'anno? No, della vita. Voglio chiudere con un sorriso"

Approfondimenti da altre fonti

Playout, Antenucci prima di Spal-Milan Futuro: «È la gara dell’anno, anzi della vita»

Riporta msn.com: Ferrara È difficile pensarlo, immaginarlo o anche solo accettarlo. Ma quella di domani sera sarà per davvero l’ultima apparizione in maglia Spal – e su un campo di calcio – per Mirco Antenucci. La gig ...

SPAL Milan Futuro: dove vedere il match, orario e probabili formazioni

Come scrive milannews24.com: SPAL Milan Futuro: dove vedere il match, orario e probabili formazioni. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera Allo Stadio Paolo Mazza si giocherà la gara valevole il ritorno dei pla ...

La Spal stecca l'andata dei playout, il Milan Futuro vince con un rigore di Sandri

Secondo msn.com: La Spal stecca malamente la gara di andata dei playout, perdendo di misura sul campo del Milan Futuro senza effettuare nemmeno un tiro verso la porta avversaria. A Solbiate Arno decide un 'rigorino' ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

APRILIA RS660 E' LA MOTO UFFICIALE DI MILAN GAMES WEEK-X

Milan Games Week, per la sua decima, storica edizione, ha deciso di porsi una sfida grandiosa: creare il primo evento all digital in Italia dedicato ai videogiochi, all?esport e alla cultura geek in diretta su Twitch.