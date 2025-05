spaghetti alla ricotta piatto veloce e gustoso

Un primo piatto veloce e gustoso è di certo la pasta con la ricotta. Piatto ideale per una pranzo o una cena dell’ultimo minuto, basteranno infatti pochissimi ingredienti: ricotta, parmigiano grattugiato, erbe aromatiche, sale e pepe. Per la preparazione potete utilizzare pasta corta o lunga, ma anche pasta fresca, in base ai gusti personali e a ciò che avete in casa. Per un risultato perfetto utilizzare ricotta freschissima che stempererete con acqua di cottura, per renderla più cremosa. Ingredienti Pasta 360 gr Ricotta di mucca 400 gr Parmigiano grattugiato 80 gr Timo q.b. Preparazione Portate a bollore una pentola con acqua salata e cuocete la pasta scelta per il tempo indicato sulla confezione o scolatela prima, se la preferite al dente. Ora setacciate la ricotta aiutandovi con un colino a maglie strette e sistematela in una ciotola. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it

