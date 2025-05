Sostenibilità Alessi Wwf | I consumatori non vanno convinti ma coinvolti

La sostenibilità è un impegno condiviso, non solo una pratica aziendale. Eva Alessi, head of Sustainability del WWF Italia, sottolinea l'importanza di coinvolgere attivamente i consumatori: “Comunicare la sostenibilità è fondamentale perché senza la loro scelta e convinzione, rimane solo teoria, rimanendo confinata nelle aziende e nelle istituzioni.” Un appello a generare cambiamento reale insieme.

"Comunicare la sostenibilità è fondamentale: non basta praticarla, serve anche qualcuno che ci creda e la scelga. Altrimenti rimane troppo teorica, chiusa nelle aziende o nelle istituzioni, senza generare cambiamento reale." Queste le parole di Eva Alessi, head of Sustainability Wwf Italia, intervenuta all'Eiis Summit 2025, appuntamento annuale dedicato alla sostenibilità, a Palazzo .

