Sorpresi con i pezzi di un’auto rubata | scattano le denunce

Due persone sono state denunciate dai carabinieri di Monet per ricettazione dopo essere state sorprese mentre tentavano di rivendere pezzi di un'auto rubata a Roma. Questo intervento fa parte dei costanti sforzi delle forze dell'ordine per combattere i reati contro il patrimonio e garantire la sicurezza dei cittadini.

I carabinieri denunciano per ricettazione due persone che stavano rivendendo pezzi di un’auto risultata rubata a Roma. Questo l’esito della continua attività di controllo da parte del militari dell’Arma per frenare i reati contro il patrimonio. Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Monetgiorgio, in collaborazione con i colleghi del Nucleo operativo e radiomobile di Montegiorgio, hanno denunciato due uomini per ricettazione. Più dettagliatamente uno era il titolare di un’autodemolizione nella provincia e l’altro un disoccupato laziale, sono stati individuati grazie a un’accurata attività investigativa alimentata anche dall’analisi di dati forniti da sistemi di geolocalizzazione di una società di servizi di sicurezza. In particolare, le indagini sono state avviate a seguito di una segnalazione arrivata presso la centrale operativa della Compagnia di Montegiorgio, che riguardava la localizzazione di un’autovettura di proprietà di una società di autonoleggio, risultata rubata a Roma qualche giorno fa. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sorpresi con i pezzi di un’auto rubata: scattano le denunce

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nel furgone parti di auto rubata: due denunce per ricettazione

Riporta ansa.it: Un furgone, pieno di pezzi di un'auto rubata a Roma, scoperto dai carabinieri nel Fermano. E così due persone sono state denunciate, in concorso, per ricettazione. Si tratta del titolare di una ditta ...

Sorpreso in un'auto rubata: denunciato un extracomunitario

Si legge su ciociariaoggi.it: L’uomo successivamente è stato accompagnato presso gli uffici della Questura e, sottoposto a controllo, è stato trovato altresì in possesso di un orologio di ingente valore appartenente a un familiare ...

Rita Dalla Chiesa, auto rubata: i ladri gliela riportano davanti casa, svelato il motivo

Riporta msn.com: Rita Dalla Chiesa ritrova la sua auto rubata dopo un appello accorato sui social. Emozione e sorpresa: scopri cos'è successo.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Auto Elettrica: Volkswagen svela un prototipo del suo R2-D2 per ricaricarle

Introdotto lo scorso anno come concept, il robot caricabatteria per auto elettriche diventa un prototipo in grado di rifornire il tuo veicolo da solo.