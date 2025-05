E’ stato presentato, stamani, in conferenza stampa il programma dei festeggiamenti in onore di Santa Restituta che hanno per il 2025 un valore speciale. Quest’anno, infatti, si celebra il 1750° anniversario del Martirio della Santa, avvenuto per decapitazione a Carnello il 27 maggio 275. Gli. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Sora, Festeggiamenti in onore di Santa Restituta