sopralluogo del commissario curcio a traversara

Il commissario straordinario alla ricostruzione, Fabrizio Curcio, ha visitato ieri mattina Traversara di Bagnacavallo, duramente colpita dall'alluvione dello scorso settembre. Durante il sopralluogo, Curcio e il suo staff hanno esaminato i danni e discusso le strategie per il recupero e la ricostruzione della comunitĂ .

Sopralluogo del commissario Curcio nei luoghi dell'alluvione. Ieri mattina il commissario straordinario alla ricostruzione, Fabrizio Curcio, ha effettuato assieme al suo staff un sopralluogo a Traversara di Bagnacavallo, colpita dall'alluvione del settembre dello scorso anno. Traversara ha subito danni pesantissimi ed è diventata un simbolo della devastazione che ha colpito i territori durante la seconda alluvione che si è abbattuta sulla Romagna. Curcio, il cui mandato — di recente ampliato anche agli eventi alluvionali del 2024 e prorogato fino al 31 maggio 2026 dal Decreto-Legge n. 65 del 7 maggio — è stato accolto dal sindaco Matteo Giacomoni e dall'assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli. "Il sopralluogo – si legge nella nota – ha rappresentato un'occasione per un confronto operativo, che ha visto la partecipazione dei tecnici del Comune e della Regione Emilia-Romagna, nel quale sono state condivise le criticitĂ ancora aperte e le prioritĂ di intervento per la fase di ricostruzione".

