Sony prepara una nuova PlayStation portatile

Sony sta preparando una nuova console portatile della linea PlayStation, secondo un insider affidabile di NeoGAF, noto per le sue informazioni nel settore hardware. Questa nuova generazione si distingue dall'attuale PlayStation Portal, aprendo la strada a un'innovativa esperienza di gioco in mobilitĂ . Le fonti interne promettono novitĂ entusiasmanti per i fan della storica console.

Secondo quanto trapelato da un affidabile insider hardware Xbox attivo su NeoGAF, Sony starebbe lavorando a una nuova console portatile della linea PlayStation, completamente diversa dall'attuale PlayStation Portal. Le informazioni, che provengono da fonti interne attendibili, suggeriscono che il dispositivo non sarĂ un semplice accessorio per il remote play, ma una vera console standalone, capace di eseguire giochi nativamente, con un proprio hardware dedicato. Non un semplice Portal 2: questa volta è una vera console. A differenza di Portal, che si limita a trasmettere in streaming i giochi da PS5 tramite Wi-Fi, questa nuova portatile sarĂ totalmente autonoma. Il leaker ha dichiarato: "Non rientrerĂ nella fascia di prezzo del Portal, quindi non è un suo semplice refresh", lasciando intendere che il nuovo modello sarĂ piĂą potente, piĂą costoso e molto piĂą versatile.

