Sono stata costretta a sottopormi a un intervento di chirurgia estetica a 25 anni a causa di un commento mentre giravo un film | Jamie Lee Curtis racconta

Un direttore della fotografia le disse che aveva " troppe borse sotto gli occhi " e che non l'avrebbe filmata. Lei la prese male. Jamie Lee Curtis racconta di come un commento stupido – come tanti fatti oggi sui social – ricevuto quando aveva 25 anni ed era sul set di "Perfect" con John Travolta, la portò a farsi un intervento di chirurgia estetica: "È stato molto imbarazzante che lui abbia detto una cosa del genere – ha detto a 60 Minutes – Appena finito il film, mi sono dovuta sottoporre a un intervento di chirurgia plastica e non è stato un gesto saggio da parte mia. Me ne sono pentita subito". L'attrice 66enne è oggi un'icona dell'invecchiamento con grazia. Bellissima e naturale, è un volto autentico, da prendere a misura e come ispirazione. "L'attuale tendenza a usare filler, questa ossessione per i filtri e le cose che facciamo per modificare il nostro aspetto su Zoom stanno spazzando via generazioni di bellezza autentica.

