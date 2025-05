Arezzo, 16 maggio 2025 – Gli psicologi di base in Toscana raddoppiano, anzi quasi triplicano: da otto che erano a settembre a ventuno, di cui diciotto già in servizio. Ma aumentano anche le sedi a cui rivolgersi, da sette a venti, distribuite in tutta la Toscana. A marzo la giunta regionale, su proposta dell’assessore Bezzini, aveva infatti deciso di estendere il servizio in altri territori oltre Firenze, Arezzo, Grosseto, Siena e Querceta (Lu ), dove a settembre è partita la sperimentazione in sette case di comunità. “Nel segno della sanità diffusa abbiamo deciso, anche nella fase di sperimentazione, di non lasciare nessun territorio indietro – evidenzia il presidente della Toscana, Eugenio Giani -. I problemi psicologici a volte sono sottovalutati e trascurati dai cittadino: con questo nuovo servizio cerchiamo di sensibilizzare la loro attenzione e rispondere anche a questo bisogno di salute, offrendo un primo livello di assistenza per poi nel caso orientare il paziente verso uno specialista”. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sono già diciotto gli psicologi di base attivi in Toscana e presto diventeranno ventuno