Sondaggio su femminicidi in chat della scuola a Bassano domanda choc tra studenti su chi meritava di morire

Un sondaggio scioccante sulla violenza di genere ha scosso gli studenti di Bassano del Grappa. In una chat scolastica, sono emerse domande inquietanti su chi "meritava di morire", citando nomi come Giulia Tramontano, Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin. Questo episodio solleva interrogativi gravi sulla cultura della violenza e la sensibilità nei confronti delle vittime di femminicidio.

Bassano del Grappa, orribile sondaggio sui femminicidi in una chat tra studenti: citate Giulia Tramontano, Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Sondaggio su femminicidi in chat della scuola a Bassano, domanda choc tra studenti su "chi meritava di morire"

Da msn.com: In una scuola di Bassano alcuni studenti hanno rilanciato in una chat un sondaggio su chi meritava di morire di più tra Giulia Tramontano, Giulia Cecchettin e Mariella Anastasi.

Riporta corriereadriatico.it: Giulia Tramontano, Mariella Anastasi, Giulia Cecchettin: «Chi si meritava di più di essere uccisa?». È il raccapricciante sondaggio comparso in una chat di una scuola ...

Da msn.com: In una scuola di Bassano del Grappa (Vicenza), nella chat degli studenti è comparso un sondaggio shock. "Giulia Tramontano, Mariella Anastasi, Giulia Cecchettin: chi meritava di più di essere uccisa?" ...

“ Chi si meritava di più di essere uccisa? ” è la domanda agghiacciante apparsa in un sondaggio all’interno di una chat WhatsApp scolastica a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza.