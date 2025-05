Sondaggio shock tra i ragazzi di una scuola veneta | Chi meritava di più di essere uccisa tra Giulia Cecchettin Mariella Anastasi e Giulia Tramontano?

Un sondaggio sconvolgente ha destato indignazione tra gli studenti di una scuola veneta, chiedendo chi tra Giulia Cecchettin, Mariella Anastasi e Giulia Tramontano "meritasse di più di essere uccisa". La questione è emersa in una chat di gruppo, sollevando forti preoccupazioni sulla cultura della violenza e la discriminazione di genere, portando alla luce l’attività di Women for Freedom.

La domanda è comparsa in una chat di gruppo tra gli studenti. La segnalazione arriva da Women for Freedom, associazione che si batte per la lotta alla violenza e alla discriminazione di genere 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sondaggio shock tra i ragazzi di una scuola veneta: "Chi meritava di più di essere uccisa tra Giulia Cecchettin, Mariella Anastasi e Giulia Tramontano?"

