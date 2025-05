Sondaggio shock su femminicidio in una scuola di Bassano del Grappa

Un sondaggio choc in un gruppo WhatsApp di una scuola superiore di Bassano del Grappa ha suscitato indignazione: gli studenti sono stati invitati a votare quale vittima di femminicidio "meritasse di più" di morire, riferendosi a Giulia Tramontano, Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin. La notizia, riportata da Rete Veneta, evidenzia una grave mancanza di sensibilità.

Un sondaggio in un gruppo whatsapp di una scuola superiore di Bassano del Grappa (Vicenza) propone di "votare" quale vittima di femminicidio "meritasse di più" di morire, tra Giulia Tramontano, Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin. A scoprirlo è stata l'emittente Rete Veneta, e la schermata della chat è stata diffusa nei giorni scorsi dall'associazione Women For Freedom. "E' difficile crederci - scrive l'associazione - perché questa non è solo una bravata di cattivo gusto. Non è una battuta fuori luogo, ma una mancanza totale di empatia. Non possiamo tacere. Perché il silenzio è il miglior alleato della violenza". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sondaggio shock su femminicidio in una scuola di Bassano del Grappa

