Sondaggio shock nella chat tra gli studenti | Chi si meritava di più di essere uccisa Giulia Tramontano Anastasi o Cecchettin? Interviene il ministro Valditara

Sconcerto per un sondaggio inaccettabile in una chat scolastica. ROMA, 16 maggio. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha espresso profonda amarezza per quanto accaduto in una chat di studenti di una scuola superiore di Bassano del Grappa (Vicenza), dove è stato lanciato un sondaggio in cui si chiedeva di votare quale vittima di femminicidio "meritasse di più" di morire. Le donne coinvolte nel sondaggio erano Giulia Tramontano, Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin. Valditara: "Comportamenti gravi, servono provvedimenti". Secondo Valditara, quanto accaduto rivela un livello preoccupante di immaturità e insensibilità: "La scuola saprà adottare le misure adeguate, non solo per punire comportamenti tanto gravi, ma anche per richiamare tutti alla cultura del rispetto.

