Sondaggio shock in chat tra gli studenti di una scuola veneta | Chi meritava di più di essere uccisa tra Giulia Cecchettin Mariella Anastasi e Giulia Tramontano?

Un sondaggio inquietante ha scosso una scuola veneta, dove gli studenti hanno posto la drammatica domanda su chi “meritasse di più di essere uccisa” tra tre giovani donne. La situazione è emersa in un gruppo social e ha suscitato l'intervento di Women for Freedom, un'associazione impegnata nella lotta contro la violenza e la discriminazione di genere.

La domanda è comparsa in un gruppo social tra i ragazzi dell'istituto. La segnalazione arriva da Women for Freedom, associazione che si batte per la lotta alla violenza e alla discriminazione di genere

Femminicidi, il sondaggio shock in una scuola di Bassano: “Chi si meritava di morire di più?”

Da repubblica.it: La chat tra gli studenti è circolata su Whatsapp, l'associazione Women for Freedom: “Episodio non può essere derubricato a scherzo” ...

Sondaggio choc su femminicidi in una scuola di bassano del grappa: la protesta di Women for Freedom

Scrive gaeta.it: Un sondaggio in una chat di studenti a Bassano del Grappa ha suscitato indignazione per i toni crudeli sul femminicidio; Women for Freedom denuncia la necessità di educazione al rispetto nelle scuole.

