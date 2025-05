Sondaggio shock a scuola | Anastasi Tramontano o Cecchettin chi meritava di morire?

In un inquietante episodio, un sondaggio tra studenti ha rivelato discussioni su quale vittima di violenza sulle donne "meritasse" di essere uccisa. L'iniziativa, scoperta dall'associazione umanitaria Women for Freedom, ha sollevato allarmi sulla pericolosa banalizzazione della violenza di genere e sulla necessità urgente di affrontare questi temi nelle scuole.

AGI - Una chat di scuola tra studenti per decidere quale vittima di violenza sulle donne 'meritasse' più delle altre di essere uccisa. È la scoperta fatta da una associazione, Women for freedom, associazione umanitaria impegnata nella lotta contro la violenza e la discriminazione di genere, che tre giorni fa ha messo sulle sue pagine social il singolare sondaggio che proponeva tra le scelte possibili Giulia Cecchettin, Mariella Anastasi e Giulia Tramontano. Chiamati a rispondere a questo singolare quesito, "chi si meritava di più di essere uccisa?", ragazzi di un istituto superiore di Bassano del Grappa, quasi coetanei di queste tre vittime. "Abbiamo voluto dare risonanza a questa notizia resa pubblica da Rete Veneta, con l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza che hanno le attività di educazione al rispetto e all'affettività nelle scuole e nella nostra società - scrivono oggi dall'associazione - il nostro intento non è quello di fermarci all'accaduto o di scoprire chi è stato, certi che la classe, il corpo docente e la famiglia sapranno gestire questo fatto molto grave. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Sondaggio shock a scuola: "Anastasi, Tramontano o Cecchettin chi meritava di morire?"

