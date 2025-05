“Meloni va benissimo nell’opinione pubblica, lei e il suo partito, come vediamo dal sondaggio Eumetra: ha il 30,3%. E questi piccoli aumenti ogni settimana aiutano. Il +0,2 da solo non vuol dire niente, però se ne sommi di più ogni settimana.”: il sondaggist a Renato Mannheimer annuncia così, senza fronzoli, la crescita costante di FdI (30,3%). Una stilettata che trapassa da parte a parte il salottino rosso di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7. E’ l’ultima rilevazione condotta dal suo istituto. La premier e il suo partito, Fratelli d’Italia, continuano a crescere nei sondaggi, insomma. Settimana dopo settimana. Il connduttore ormai ci ha fatto il callo. E’ l’amaro calice che deve inghiottire settimanalmente, visto che FdI oramai da tempo immemore è sempre in testa con percentuali sempre omogenee e, negli ultimi tempi, in crescita costante. 🔗Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sondaggio Mannheimer, trionfo per Meloni: Bocchino infilza Formigli con una battuta micidiale (video)