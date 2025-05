Sondaggio choc sul femminicidio nella chat di classe Valditara | Immaturità e insensibilità l’USR Veneto | Ciò che accaduto fa orrore L’autore si scusa | Grande sciocchezza

Un sondaggio choc sul femminicidio apparso in una chat scolastica di Bassano del Grappa ha generato un'ondata di indignazione. L'USR Veneto ha condannato l'accaduto, definendolo un esempio di "immaturità e insensibilità". L'autore del sondaggio si è scusato, etichettando l'azione come una grande sciocchezza. Una situazione che ha scosso profondamente la comunità.

Un sondaggio scioccante è comparso in una chat scolastica di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, sollevando un’ondata di indignazione. L'articolo Sondaggio choc sul femminicidio nella chat di classe, Valditara: “Immaturità e insensibilità”, l’USR Veneto: “Ciò che accaduto fa orrore”. L’autore si scusa: “Grande sciocchezza” . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Cosa riportano altre fonti

Bassano del Grappa, sondaggio choc nella chat di classe. “Tramontano o Cecchettin? Chi merita più di morire?”

Lo riporta quotidiano.net: Una chat tra studenti lanciata per decidere quale vittima di femminicidio ‘meritasse’ più di altre di essere uccisa. L’autore: “Chiedo scusa, mie parole gravi”. La sorella di Giulia Tramontano: “Pieto ...

Sondaggio choc sulle vittime di femminicidi: 'Chi meritava la morte?'. Valditara:'Provvedimenti'

Riporta ansa.it: Comparso in una chat di studenti di una scuola superiore veneta. Valditara:' Amarezza, alto grado di insensibilità e immaturità' (ANSA) ...

«Chi meritava di più la morte?»: nella chat degli studenti il sondaggio choc con i nomi delle vittime di femminicidio

Secondo msn.com: I ragazzi chiamati a votare tra Giulia Tramontano, Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin. Valditara: «Gesto gravissimo» ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Un sondaggio di Wiko rivela che i dispositivi hi-tech sono un efficace antidoto contro la tristezza

Lo smartphone aiuta a sentirsi meno soli e tristi per il 74% dei rispondenti, ma il 61% annovera il digital detox come una buona pratica per l’umore Nasceva nel 2005 il Blue Monday.