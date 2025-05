Sondaggio choc sui femminicidi lo psicoterapeuta Lavenia | Cortocircuito educativo non si scherza sul sangue versato Fallimento colletivo persa educazione emotiva

Un sondaggio scioccante tra studenti di Bassano del Grappa ha scatenato sconcerto e indignazione, ponendo una domanda inaccettabile sui femminicidi. Lo psicoterapeuta Lavenia denuncia un fallimento collettivo nell'educazione emotiva, evidenziando un cortocircuito educativo. Non si può scherzare sul dolore e sul sangue versato: è urgente riflettere e agire per prevenire simili derive.

Sconcerto e indignazione hanno travolto la comunità scolastica di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, dopo la diffusione di un sondaggio su WhatsApp che chiedeva agli studenti: “Chi si meritava di più di essere uccisa?”, riferendosi a Giulia Tramontano, Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin, tre vittime di femminicidio tra i casi più drammatici degli ultimi anni. L'articolo Sondaggio choc sui femminicidi, lo psicoterapeuta Lavenia: “Cortocircuito educativo, non si scherza sul sangue versato. Fallimento colletivo, persa educazione emotiva” . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

