Sondaggio choc in chat scuola | Cecchettin o Tramontano chi meritava più di essere uccisa?

“ Chi si meritava di più di essere uccisa? “, e tre opzioni tra le quali scegliere: Giulia Tramontano, Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin. È il “ sondaggio ” creato in una chat di classe di una scuola superiore di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Il caso è stato reso noto da Women for freedom, associazione con sede a Bassano del Grappa impegnata nella difesa di donne e bambini in condizioni di emergenza. L’associazione ha anche pubblicato sui social network gli screenshot della chat nei quali si può leggere il macabro sondaggio creato da qualcuno dei partecipanti. “ Non è solo una bravata di cattivo gusto o una battuta fuori luogo – sottolinea l’associazione – ma una mancanza totale di empatia. È uno specchio rotto in cui si riflette una parte della nostra società che ancora non capisce, o non vuole capire, quanto sia profonda la ferita del femminicidio. 🔗Leggi su Lapresse.it

