Sondaggio choc a tema femminicidio tra studenti Chiara Tramontano | “Siete mele marce di un albero da abbattere”

Un sondaggio choc sul femminicidio tra studenti ha suscitato l'indignazione di Chiara Tramontano, sorella di Giulia, la giovane madre uccisa a Senago. Frasi inquietanti come "siete mele marce di un albero da abbattere" hanno sconvolto l'opinione pubblica, sollevando interrogativi sulla sensibilità verso temi così gravi. Il caso continua a far discutere.

Bassano del Grappa, sondaggio choc nella chat di classe. ‚ÄúTramontano o Cecchettin? Chi merita più di morire?‚ÄĚ

Sondaggio choc tra studenti: la mancanza di empatia e il femminicidio

