Il fresco amministratore delegato del Sole 24 Ore, Federico Silvestri, sta muovendo le prime pedine per costruire in nuovo organigramma manageriale. Per ora sono dati in uscita un manager di peso e un quadro: il responsabile degli acquisti Vincenzo Turtur e Katia Aondio, responsabile della Direzione Internal Audit. Nei corridoi della casa editrice di Confindustria si parla molto del fatto che la Chief financial officer Elisabetta Floccari sia in malattia da due settimane. Articolo completo: Sole 24 Ore, l’ad Silvestri muove le prime pedine dal blog Lettera43 🔗Leggi su Lettera43.it

