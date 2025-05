Sognando Ballando con le stelle streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata. Sognando Ballando con le stelle √® il nuovo show in diretta su Rai 1 questa sera, 16 maggio 2025, alle ore 21.30 con la prima puntata condotta da Milly Carlucci. Si tratta di un nuovo show in quattro puntate per celebrare i 20 anni di un programma di grande successo come Ballando con le stelle. Milly Carlucci, celebra questo traguardo con una novit√† assoluta, aprendo le porte del ‚ÄúSalone delle Feste‚ÄĚ del programma cult di Rai 1, nel quale, per la prima volta, un professionista avr√† la possibilit√† di diventare un ‚Äúmaestro‚ÄĚ. Non un semplice spin-off ma un nuovo show, a Sognando entrano in pista i professionisti tra i quali si nasconde il prossimo nuovo maestro o maestra di Ballando. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming? Ecco le informazioni. 🔗Leggi su Tpi.it

