Sognando Ballando con le stelle: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata. Questa sera, 16 maggio 2025, alle ore 21.30 va in onda la seconda puntata di Sognando Ballando con le stelle, per quattro puntate, per celebrare i 20 anni di un programma di grande successo come Ballando con le stelle. Sar√† anche l‚Äôoccasione per rivedere in pista alcuni dei concorrenti e maestri pi√Ļ amati di queste edizioni. Ci sar√† inoltre un‚Äôavvincente gara per scoprire chi sar√† il nuovo maestro che entrer√† nel cast della prossima stagione. Vediamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni. La giuria √® sempre composta da¬†Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto con i¬†tribuni¬†Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra¬†e la new entry¬†Matteo Addino,¬†con a bordo campo sempre Alberto Matano¬†e i maestri. 🔗Leggi su Tpi.it

