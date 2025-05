Sognando Ballando con le stelle brutta notizia per Milly Carlucci e il pubblico affezionato

Oggi, venerdì 16 maggio, è una giornata storica per il tennis italiano. Dopo ben 70 anni, due azzurri accedono alle semifinali degli Internazionali di Roma, riportando il tricolore sotto i riflettori del grande tennis mondiale. I protagonisti di questo momento sono Lorenzo Musetti e Jannik Sinner (rispettivamente numero 9 e numero 1 della classifica ATP). Per celebrare l’impresa, la Rai ha deciso di dedicare loro ampio spazio in palinsesto, stravolgendo l’intera programmazione. La rete ammiraglia trasmetterà in prima serata il match tra Sinner e Tommy Paul, con il fischio d’inizio previsto per le 20:30. Una decisione che comporta inevitabili rinunce: salta infatti l’appuntamento con Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino. Ma gli effetti della programmazione straordinaria non si fermano qui. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it