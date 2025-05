Sognando Ballando con le Stelle al via alle 23 | Rosolino e Titova fanno la classifica degli amori storici

"Sognando Ballando con le Stelle" torna venerdì 16 maggio 2025 alle 23 su Rai Uno, con Rosolino e Titova alla guida della classifica degli amori storici. Questo secondo appuntamento celebra due decenni di emozioni e talenti, proprio dopo la semifinale vinta da Jannik Sinner. Preparati a un viaggio avvincente tra danza e nostalgie!

Secondo appuntamento con Sognando Ballando con le Stelle, lo spin-off un po' talent un po' celebrazione dei 20 anni di Ballando con le Stelle, che venerdì 16 maggio 2025 in prima serata su Rai Uno, entra nel vivo. Si parte che sono le 22.54, dopo la semifinale vinta da Jannik Sinner agli. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Sognando Ballando con le Stelle, al via alle 23: Rosolino e Titova fanno la classifica degli amori storici

