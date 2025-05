Torna l’appuntamento con Sognando Ballando con le Stelle, la grande festa ideata da Milly Carlucci per celebrare 20 anni del dance show di successo! Anche questa sera 10 coppie sono pronte a scendere sulla pista da ballo per contendersi una importante vittoria. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti della nona puntata di stasera, venerdì 16 maggio 2025. Sognando Ballando con le Stelle, prima puntata di venerdì 16 maggio 2025 su Rai1. Stasera, venerdì 16 maggio 2025, dalle ore 21.30 appuntamento con la seconda puntata di Sognando Ballando con le Stelle, un talent per accogliere un nuovo maestro nello show autunnale. Padrona di casa, ancora una volta Milly Carlucci che, in diretta su Rai 1 dall’Auditorium Rai del Foro Italico è pronta a festeggiare i 20 anni del dance show più seguito e amato della televisione italiana. 🔗Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Sognando Ballando con le stelle 2025, stasera su Rai1: anticipazioni, cast e concorrenti della puntata del 16 maggio