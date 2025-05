Soap su Rete 4 | tradimenti e rivelazioni intrecciate tra Julia Curro Vera Lope e misterioso matrimonio segreto

La soap opera in onda su Rete 4 si arricchisce di tradimenti e rivelazioni. Tra Julia, Curro, Vera e Lope, i segreti di un matrimonio misterioso emergono, portando a conflitti intensi e rimorsi inaspettati. Dal 17 al 23 maggio, segui le emozionanti puntate serali, dove ogni colpo di scena cambierà le sorti dei protagonisti.

Il dramma della soap opera in onda su Rete 4 si infittisce, con eventi che vedranno i protagonisti confrontarsi con segreti e rimorsi all'interno delle puntate che andranno dal 17 al 23 maggio, in fascia serale (da lunedì a domenica alle 19.40). La trama, ricca di tensioni e colpi di scena, catapulta gli spettatori in .

Anticipazioni della soap opera Tradimento: colpi di scena e tensione in arrivo

Come scrive ecodelcinema.com: Il 17 maggio 2025, nell'episodio di "Tradimento" su Canale 5, Zelis affronta un tentato omicidio e il rapimento di Oylum complica ulteriormente la trama ricca di tensione e colpi di scena.

