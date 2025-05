Sito delle Entrate rallentato causa picco di accessi per verificare la precompilata Commercialisti | Rinviare scadenze

Rallentamenti e difficoltĂ nell’inviare le deleghe di pagamento a causa del forte accesso di contribuenti per la verifica, la modifica e l’invio della dichiarazione dei redditi precompilata. I commercialisti hanno segnalato in mattinata un malfunzionamento del sito dell’ Agenzia delle Entrate e ora chiedono una proroga dei termini in scadenza oggi. Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio ha scritto al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone lamentando che “dalle 10:30 circa di questa mattina gli intermediari telematici non riescono ad accedere alle funzionalitĂ del sito”. Dopo l’intervento di Sogei il portale risulta funzionante. Da ieri la precompilata 2025 può essere inviata, con o senza modifiche. I contribuenti possono accedere all’applicativo, fare eventuali integrazioni o modifiche o accettare il modello senza variazioni e procedere al clic finale. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

