Jannik Sinner conquista la semifinale agli Internazionali d’Italia 2025, dominando Casper Ruud in due set. Il tennista azzurro, tornato in campo dopo tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, ha ricevuto un caloroso supporto dal pubblico con cori e cartelloni al Foro Italico, dimostrando una forma eccezionale e una determinazione invidiabile.

(Adnkronos) – Jannik Sinner ha dominato in due set oggi, giovedì 15 maggio, Casper Ruud volando in semifinale agli Internazionali d’Italia 2025. Nel trionfo del tennista azzurro, al rientro al Masters 1000 di Roma dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, anche in Centrale, ancora una volta, ha fatto la sua parte con un tifo incessante. Fin dalla mattina al Foro Italico sono spuntate magliette e cappelli color ‘carota’, con lo stadio che si è colorato d’arancione e ha sventolato diverse bandiere italiane. Sugli spalti sono apparsi, come nei precedenti match dell’azzurro, diversi cartelloni. “I don’t mean to be RUUD but i hope SINNER wins”, ovvero ha scritto una tifosa, che indossava ovviamente un cappello arancione, con un gioco di parole tra il “rude” inglese, che vuol dire “maleducato” e il cognome del tennista norvegese, augurandosi la vittoria di Jannik. 🔗Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Sinner, un braccio di ferro arancione e il tifo per… Ruud: cori e cartelloni al Foro

