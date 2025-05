Sinner supera Tommy Paul 1-66-06-3 a Roma e accede alla finale contro Alcaraz

Jannik Sinner conquista la finale degli Internazionali d’Italia 2025 dopo un'emozionante semifinale contro Tommy Paul. Con un punteggio di 1-6, 6-0, 6-3, il giovane talento italiano ha dimostrato la sua determinazione e abilità, ribaltando l'inizio difficile del match. Ora, Sinner si prepara a sfidare Carlos Alcaraz per il titolo, in un atteso scontro di alto livello.

Jannik Sinner ha raggiunto la finale degli Internazionali d'Italia 2025 con una prestazione intensa. Durante la semifinale del Masters 1000 di Roma, il giovane tennista italiano ha sconfitto Tommy Paul in tre set, impiegando un punteggio di 1-6, 6-0, 6-3. Il match si è svolto venerdì 16 maggio, e ha visto Sinner imporsi dopo aver

