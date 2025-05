sinner soffre ma batte paul sarà finale contro alcaraz a roma

Roma, 16 maggio 2025 - Gli Internazionali di Roma 2025 hanno nel pomeriggio conosciuto il primo finalista: si tratta di Carlos Alcaraz, che aveva battuto Lorenzo Musetti in 2 set ( 6-3; 7-6 ). In serata arriva il secondo verdetto, il più atteso da un Centrale ancora una volta gremito ma che si gela nel primo set, dominato in lungo e in largo da Tommy Paul, che se lo aggiudica con un netto 6-1. Il 'vero' Jannik Sinner entra in gioco praticamente dopo mezz'ora e la replica è perentoria: un 6-0 che rimanda tutto al terzo set. L'azzurro lo apre bene, con tanto di palla break quasi immediata, prima di attraversare un'altra fase complicata anche a causa di quello che sembra un fastidio alla coscia destra. Nonostante tutto, la frazione della verità prende la via di Sinner per 6-3: il sipario sul match cala dopo 1 ora e 44' di gioco, e Roma può così festeggiare il ritorno di un italiano in finale come non accadeva dal 1978. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

