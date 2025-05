Sinner soffre con Paul ma va in finale | dopo quasi 50 anni un italiano si gioca il primato agli Internazionali di Roma

Jannik Sinner conquista la finale degli Internazionali di Roma dopo un inizio difficile contro Tommy Paul. Superato un set di timori, il numero uno al mondo riscopre il suo ritmo e si impone con decisione. Per la prima volta in carriera, affronterà Carlos Alcaraz, che ha avuto la meglio su Lorenzo Musetti, spezzando così il sogno di una finale tutta italiana.

La grande paura di Jannik Sinner dura un set poi il numero 1 al mondo riprende confidenza con se stesso e travolge Paul e regalandosi la prima finale in carriera agli Internazionali di Roma. Domenica sfiderà Carlos Alcaraz (che ha battuto Lorenzo Musetti, spezzando il sogno di una finale tutta italiana) in una sfida che promette spettacolo e cercherà quella vittoria italiana al Foro Italico che manca.

