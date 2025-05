Sinner sofferenza e rimonta Domenica la finale con Alcaraz

Domenica si disputará la finale del Foro Italico tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due migliori tennisti al mondo. Nonostante il sogno di una finale italiana svanito con Lorenzo Musetti, Sinner ha dimostrato resistenza e determinazione, superando un inizio difficile. Ora, la terra rossa attende un incontro che promette emozioni e spettacolo.

Il Foro Italico sognava una finale tutta italiana ma Lorenzo Musetti non ce l’ha fatta e allora ci accontenteremo di vedere sulla terra rossa i due migliori tennisti del mondo: Carlos Alcaraz che ha battuto il carrarino e Jannick Sinner che ha sofferto solo nel primo set per superare l’americano Tommy Paul. Una finale che più nobile non si può e l’ennesimo tentativo del nostro tennista di dimostrare che anche sulla terra rossa è il più bravo. Le partite giocate a Roma lo dimostrano ma adesso c’è l’esame più difficile da superare perchè Alcaraz su questa superficie è indiscutibilmente il più forte e l’ultima sconfitta di Sinner sulla terra rossa è arrivata proprio contro lo spagnolo circa un anno fa nella semifinale del Rolland Garros. Il ritorno di Sinner ai tornei non poteva andare meglio, con le partite sono cresciute le prestazioni con gli avversari spazzati via con facilità irrisoria prima di Paul. 🔗Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Sinner sofferenza e rimonta. Domenica la finale con Alcaraz

Approfondimenti da altre fonti

Sinner sofferenza e rimonta .Domenica la finale con Alcaraz

Riporta panorama.it: Il numero uno al mondo parte male contro l'americano Paul e perde il primo set ma poi recupera e batte l'americano Paul, lo spagnolo supera il nostro Musetti. E la Paolini sfida la Gauff per il titolo ...

Sinner è in finale a Roma, rimonta furiosa contro Paul! Jannik domina dopo il blackout nel 1º set

Secondo fanpage.it: Jannik Sinner è in finale agli Internazionali d'Italia. Il numero 1 ATP ha sconfitto in tre set in semifinale Tommy Paul ...

Internazionali: Sinner vince in rimonta e vola in finale

quotidiano.net scrive: Jannik Sinner è in finale agli Internazionali di Roma dove domenica sfiderà Carlos Alcaraz. In semifinale il n.1 al mondo ha battuto il rimonta lo statunitense Tommy Paul con il punteggio di 1-6 6-0 6 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sinner affronta Safiullin negli ottavi di finale dell'ATP Pechino 2024

Jannik Sinner, attualmente numero 1 al mondo, scende in campo oggi 28 settembre 2024 negli ottavi di finale dell'ATP 500 di Pechino.