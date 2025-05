Sinner si perde un set poi domina in rimonta Domenica in finale è corrida con Alcaraz

Sinner inizia in salita ma poi si riscatta, conquistando la finale di domenica contro Alcaraz dopo un set perso. Jannik supera Paul nonostante un fastidio alla coscia, mentre il giovane spagnolo ha la meglio su Musetti. Domani, focalizzata sul singolo, la Paolini si prepara per un incontro cruciale. Continua a leggere...

Jannik supera Paul e un fastidio alla coscia. Lo spagnolo piega Musetti. Domani match decisivo per la Paolini nel singolo. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sinner si perde un set poi domina in rimonta. Domenica in finale è corrida con Alcaraz

Sinner è in finale a Roma, rimonta furiosa contro Paul! Jannik domina dopo il blackout nel 1º set

Segnala fanpage.it: Jannik Sinner è in finale agli Internazionali d'Italia. Il numero 1 ATP ha sconfitto in tre set in semifinale Tommy Paul ...

Cosa è successo a Sinner nel 1º inspiegabile set contro Paul: “Mi ha sfondato, un pugno in faccia”

Scrive fanpage.it: Sinner è rientrato alla grande, tre partite e tre vittorie, poi ha lasciato un solo game a Ruud, numero 7 del mondo, vincitore a Madrid e specialista del rosso. In molti si aspettavano un trattamento ...

Diretta Sinner in finale a Roma, primo italiano dal 1978: primo set choc con Paul 1-6, poi domina 6-0 6-3. Domenica sfiderà Alcaraz

Secondo leggo.it: Jannik Sinner conquista la semifinale degli Internazionali d'Italia. Sconfitto il norvegese Casper Ruud, numero 7 del ranking Atp, per due set a zero (6-0, 6-1) in un'ora e ...

