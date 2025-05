Sinner si perde un set poi domina in rimonta Domani in finale è corrida con Alcaraz

Sinner supera un set di difficoltà, ma si impone in rimonta, guadagnandosi un posto in finale contro Alcaraz. Jannik batte Paul nonostante un fastidio alla coscia, mentre lo spagnolo ha la meglio su Musetti. Oggi occhi puntati su Paolini, impegnata in un match decisivo per il singolo. Continua a leggere...

Jannik supera Paul e un fastidio alla coscia. Lo spagnolo piega Musetti. Oggi match decisivo per la Paolini nel singolo. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sinner si perde un set poi domina in rimonta. Domani in finale è corrida con Alcaraz

Sinner è in finale a Roma, rimonta furiosa contro Paul! Jannik domina dopo il blackout nel 1º set

Scrive fanpage.it: Jannik Sinner è in finale agli Internazionali d'Italia. Il numero 1 ATP ha sconfitto in tre set in semifinale Tommy Paul ...

Diretta Sinner in finale a Roma, primo italiano dal 1978: primo set choc con Paul 1-6, poi domina 6-0 6-3. Domenica sfiderà Alcaraz

Segnala leggo.it: Jannik Sinner conquista la semifinale degli Internazionali d'Italia. Sconfitto il norvegese Casper Ruud, numero 7 del ranking Atp, per due set a zero (6-0, 6-1) in un'ora e ...

Sinner batte Paul e vola in finale a Roma. Primo set da incubo poi la rimonta. "Ora mi serve un tennis incredibile se voglio vincere"

Lo riporta sport.tiscali.it: La grande paura di Jannik Sinner dura solo un set: poi il numero 1 al mondo ritrova il suo gioco e travolge Tommy Paul , conquistando la prima ...

