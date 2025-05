Sinner sfida Tommy Paul in semifinale degli Internazionali d’Italia 2025 finale contro Alcaraz

Jannik Sinner torna in campo per gli Internazionali d’Italia 2025, pronto a sfidare Tommy Paul in semifinale. Con grande attesa, il talento azzurro mira a superare l'ostacolo per guadagnarsi un posto nella finale contro Alcaraz. La competizione si preannuncia intensa e Sinner è deciso a dare il massimo per raggiungere il suo obiettivo.

Jannik Sinner rientra in campo in occasione degli Internazionali d'Italia 2025, pronto a dare il meglio nella competizione che si apre con grande attesa. Il tennista azzurro si prepara ad affrontare una sfida importante, dimostrando il suo impegno e la sua determinazione per conquistare un posto nelle fasi finali del prestigioso Masters 1000 di Roma.

