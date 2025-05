Sinner risorge e travolge Paul | il punto che fa impazzire Roma è finale con Alcaraz

Jannik Sinner risorge dal black out e conquista la sua prima finale agli Internazionali d'Italia di Roma, travolgendo Tommy Paul in un terzo set emozionante. La partita dura 29 minuti e si conclude con straordinarie giocate, mentre il pubblico, dapprima in silenzio, esplode in un fragoroso applauso per il giovane talento italiano pronto ad affrontare Alcaraz.

Dura 29 minuti il capolavoro di Tommy Paul contro Jannik Sinner, che riemerge dal black out totale in cui era piombato e si prende con classe e grinta al terzo set la sua prima finale agli Internazionali d'Italia di Roma, davanti ai suoi tifosi che hanno prima trattenuto il fiato, quasi sgomenti, e poi sono esplosi di gioia dopo l' 1-6 6-0 6-3 conclusivo. Nell'ultimo set, qualche smorfia di troppo ha fatto intendere una certa sofferenza fisica. Capiremo presto se si sia trattata di tensione, semplice "stanchezza da rientro" nel primo vero probante incontro dopo 3 mesi di stop per il caso Clostebol o un qualche guaio muscolare. Domenica dunque sarà "Sinneraz": ultimo, attesissimo, pronosticatissimo atto contro Carlos Alcaraz, che poche ore prima ha eliminato l'altro azzurro Lorenzo Musetti in 2 set. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner risorge e travolge Paul: il punto che fa impazzire Roma, è finale con Alcaraz

