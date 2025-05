Sinner rimonta e vola in finale

Jannik Sinner conquista la finale degli Internazionali di tennis di Roma dopo una rimonta emozionante contro l'americano Tommy Paul, n. 12 del mondo. Dopo un primo set difficile, Sinner si riprende con un netto 6-0 nel secondo e chiude l'incontro con un 6-3 decisivo. Un'ora e 43 minuti di grande tennis al Foro Italico.

AGI - Jannik Sinner raggiunge la finale agli Internazionali di tennis di Roma: battuto l'americano Tommy Paul, n.12 del mondo, col punteggio di 1-6 6-0 6-3 in un'ora e 43 minuti. Un primo set da incubo. La paura sul campo centrale del Foro Italico dura esattamente 28 minuti. Il tempo di vedere Jannik Sinner soccombere nel primo set con un clamoroso 6-1 contro l'americano Tommy Paul. Il Centrale è ammutolito e inizia a temere la più dolorosa e clamorosa delle sorprese agli Internazionali d'Italia di tennis. La rimonta del numero uno. Ma la paura finisce subito. Nel secondo set Jannik Sinner si ricorda di essere il numero uno del mondo, e soprattutto di essere un giocatore di livello superiore. Il secondo set va via liscio e viene vinto dall'italiano con un netto 6-0. Un terzo set ricco di colpi di scena. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Sinner rimonta e vola in finale

