Sinner rimonta e vittoria | le parole del coach hanno cambiato il match

Nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2025, Jannik Sinner ha orchestrato una strepitosa rimonta, trionfando in tre set contro Tommy Paul. Dopo un avvio difficile, la svolta è arrivata grazie a una vivace conversazione con il suo coach, Simone Vagnozzi, che ha stimolato il campione a ritrovare grinta e determinazione sul campo.

(Adnkronos) – "Giocala". Jannik Sinner, durante la semifinale degli Internazionali d'Italia 2025 di Roma vinta in 3 set contro Tommy Paul, ha vissuto un primo set da incubo. Il match per il numero 1 del mondo è cambiato dopo una converazione, dai toni anche vivaci, con il coach Simone Vagnozzi.

