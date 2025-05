Sinner rimonta e va in finale a Roma Paul ko in 3 set

Jannik Sinner conquista la finale agli Internazionali d'Italia 2025, superando Tommy Paul in una rimonta emozionante. Dopo un deludente primo set chiuso 1-6, l'azzurro si riprende alla grande, vincendo 6-0 e 6-3. Ora, Sinner è pronto a sfidare Alcaraz per il titolo, confermando il suo talento e determinazione.

L'azzurro perde 6-1 il 1° set, ma poi si riscatta e ora si giocherà il titolo contro Alcaraz ROMA - Jannik Sinner vola in finale agli Internazionali d'Italia 2025. Il numero 1 del mondo batte in rimonta Tommy Paul: 1-6 6-0 6-3 il punteggio in favore del tre volte campione Slam che, dopo una partenza 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sinner rimonta e va in finale a Roma, Paul ko in 3 set

