Nicola Pietrangeli, oggi 91enne, è stato un punto di riferimento per il tennis a partire dagli anni '50 non solo in Italia ma anche in Vaticano. Due volte vincitore del Roland Garros (1959. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner può vincere Roma? Pietrangeli: «La mia paura è che se dovesse perdere tre partite di seguito finirebbe l'idolatria»