Sinner-Paul su Rai1 stasera | Affari Tuoi cancellato Sognando Ballando slitta

Stasera Rai1 stravolge il suo palinsesto per trasmettere le semifinali degli Internazionali d'Italia, con protagonisti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Affari Tuoi è stato cancellato, mentre Sognando Ballando slitta. Un evento imperdibile per gli amanti del tennis, che potranno seguire le emozioni in diretta dalla rete ammiraglia.

Rai1 stravolge il palinsesto per Sinner e Musetti: variazioni in prima serata. Con le semifinali degli Internazionali d'Italia in diretta su Rai1 oggi, la rete ammiraglia ha deciso di rivoluzionare completamente il proprio palinsesto serale. L'evento clou vede protagonisti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che si giocano l'accesso alla finale in due match ad altissimo tasso tecnico. Se da un lato la scelta di garantire la visione in chiaro di questi eventi, essendo di interesse nazionale, risponde a una logica condivisibile, dall'altro solleva interrogativi sull'impatto che simili decisioni hanno sul pubblico generalista. Affari Tuoi cancellato, Carlucci in attesa: slitta inizio Sognando Ballando. La semifinale tra Jannik Sinner e l'americano Tommy Paul, prevista alle 20:30, costringe Rai1 ad apportare delle modifiche. 🔗Leggi su Tvpertutti.it ¬© Tvpertutti.it - Sinner-Paul su Rai1 stasera: Affari Tuoi cancellato, Sognando Ballando slitta

Sinner-Paul, diretta: orario e dove vederla (anche in chiaro) in tv e streaming. Jannik a una passo dalla finale degli Internazionali

Come scrive leggo.it: Jannik Sinner conquista la semifinale degli Internazionali d'Italia. Sconfitto il norvegese Casper Ruud, numero 7 del ranking Atp, per due set a zero (6-0, 6-1) in un'ora e ...

Terremoto su Rai1: Affari Tuoi cancellato, rischia anche Milly Carlucci. Cosa succede

Riporta libero.it: Oggi venerdì 16 maggio il game show di Stefano De Martino non andrà in onda: spazio al tennis e agli Internazionali di Roma, il match Sinner-Paul sarà su Rai 1 ...

Sinner, quando gioca? Orario e dove vedere in tv (anche in chiaro) e streaming la semifinale con Paul degli Internazionali

Da ilmessaggero.it: Jannik Sinner conquista la semifinale degli Internazionali d'Italia. Sconfitto il norvegese Casper Ruud, numero 7 del ranking Atp, per due set a zero (6-0, 6-1) in un'ora e quattro minuti ...

