Sinner-Paul | orario precedenti e dove vederla in tv anche in chiaro

Jannik Sinner è pronto a scendere in campo per la semifinale degli Internazionali d'Italia 2025, affrontando il forte Tommy Paul. L'incontro si svolgerà oggi, venerdì 16 maggio. Scopriamo orari e modalità per seguire la partita, anche in chiaro, in un momento cruciale per il tennista azzurro, tornato dopo la squalifica.

(Adnkronos) – Jannik Sinner in semifinale agli Internazionali d'Italia 2025. Oggi, venerdì 16 maggio, il tennista azzurro sfida lo statunitense Tommy Paul per un posto nella finale del Masters 1000 di Roma. Sinner, al rientro dopo la squalifica per il caso Clostebol, ha superato ai quarti di finale il norvegese Casper Ruud con un netto .

