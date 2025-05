Al ritorno in campo, ecco arrivare la prima semifinale a Roma per Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo entra in scena ancora una volta sul Centrale del Foro Italico della Capitale: per lui sessione serale e confronto con l’americano Tommy Paul, numero 11 del seeding e alla sua seconda semifinale consecutiva qui. A livello di precedenti il conteggio parla di un 3-1 a favore di Sinner, che l’unica sfida l’ha persa a Eastbourne ne 2022, quando ancora non era giunta l’era della fiducia anche sull’erba per l’attuale leader del ranking ATP. Per il resto tre vittorie tutte diverse: debutto a Madrid 2022 con salvataggio di match point, doppio 6-4 a Toronto nel primo 1000 vinto, tre set a zero negli ottavi degli ultimi US Open. La semifinale tra Jannik Sinner e Tommy Paul si giocherà non prima delle ore 20:30. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Paul oggi, Internazionali d’Italia 2025: orario seconda semifinale, tv, streaming