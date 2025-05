Sinner-Paul oggi in semifinale agli Internazionali di Roma orario e dove vederla in TV e streaming

Oggi Jannik Sinner affronta Paul nella semifinale degli Internazionali d'Italia di Roma, un match cruciale per conquistare un posto in finale contro Alcaraz o Musetti. Scopri tutto ciò che c'è da sapere riguardo l'orario e dove seguire la partita in TV e streaming. Continua a leggere per i dettagli!

Sinner-Paul è la seconda semifinale degli Internazionali d'Italia di Roma. In palio la finale contro Alcaraz o Musetti. Tutto quello che c'è da sapere su orario e diretta TV e streaming. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Sinner-Paul oggi in semifinale agli Internazionali di Roma, orario e dove vederla in TV e streaming

